Колин Аллан: Cолнечная станция в Джебраиле - в русле стратегии BP по низкоуглеродной энергетике

Строительство солнечной электростанции на освобожденных территориях позволит обеспечивать электроэнергией предприятия на Абшероне.

Строительство солнечной электростанции, которое будет осуществлять британская компания BP на освобожденных территориях, в Джебраиле позволит обеспечивать электроэнергией предприятия компании на Абшероне.

Как сообщает Report, об этом вице-президент BP по финансам в Азербайджане, Грузии и Турции Колин Аллан заявил в ходе конференции "Зеленая трансформация в Азербайджане: Цели устойчивого развития".

По его словам, это серьезно посодействует зеленому переходу. Так, благодаря этому можно будет сократить уровень выбросов на установках компании на 11 процентов.

Он отметил, что переход на устойчивые углеводороды (resilient hydrocarbons), что предполагает переход к низкоуглеродной энергетике и соответствующее сокращение добычи нефти и газа, являются одной из стратегических целей BP.

"У нас два крупных оффшорных проекта по добыче нефти и газа в Азербайджане. Самым главным вопросом является как именно сделать их "зелеными", - заявил К. Аллан.

Другим важным вопросом является привлечение инвестиций в зеленое будущее и альтернативную энергетику. По его словам нефтегазовые приоритеты меняются, и у Азербайджана есть все возможности следовать им.