Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ На мировом рынке марки WTI и Brent в течение апреля продемонстрировали наилучший ежемесячный рост среди сырьевых товаров с 2009 года. Признаки замедления производства в США и геополитические заботы, связанные с Йеменом, способствовали этому росту. Запасы США составляют чуть меньше 500 млн. баррелей, в то время как страны ОПЕК, а также Россия, продолжают качать на полной скорости. Об этом сообщил Report глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен.

Количество спекулятивных длинных позиций по нефти сорта Brent приблизилось к неприемлемым уровням, а значит, возрастает угроза падения на рынке: "В торговле следует руководствоваться признаками доминирующего движения, а они говорят нам, что рост на рынке может продолжиться. Однако следует быть осторожными со сделками на покупку, так как если настроения или техническая картина внезапно изменятся, это может подпортить положительные перспективы".

По мнению представителя Saxo Bank, самым последним поводом для роста цен на сырую нефть послужил еженедельный отчет о запасах в США, согласно которому объемы в Кушинге (штат Оклахома) уменьшились впервые с ноября прошлого года. Участники рынка восприняли эту новость как очередное доказательство того, что по мере сокращения добычи накопление запасов в стране в конечном итоге прекратится.

"Если в США объемы добычи, наконец, начали уменьшаться, то в странах ОПЕК, напротив, по данным агентства Reuters, в апреле объемы производства достигли максимального с 2012 года уровня. Такой подъем связан с почти рекордными поставками из Ирака и Саудовской Аравии, так как эти два крупнейших производителя в картеле борются за долю на рынке в свете возможного возвращения на рынок иранской нефти в этом году. В настоящий момент ОПЕК совокупно добывает 31 млн. баррелей в сутки, что приблизительно на 1,5 млн. баррелей больше, чем требуется в текущем сезоне", - заявил О.Хансен.