Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Количество открытых нефтяных и газовых месторождений упало до минимума за последние 60 лет, так как компании тормозят разведку и становится все труднее найти крупные месторождения.

Как сообщает Report со ссылкой на Financial Times, по данным исследовательской группы IHS Markit, в прошлом году по всему миру были открыты только 174 нефтяных и газовых месторождений, в то время как до 2013 года этот показатель составлял в среднем 400-500 месторождений в год.

Спад в этой сфере показывает, что в вопросе удовлетворения спроса на энергию в ближайшие десятилетия мир, скорее всего, станет более зависимыми от таких "нетрадиционных" ресурсов, как сланцевая нефть и газ США. С учетом периода от разведки до производства, занимающего от пяти до семи лет, дефицит нефтяных и газовых месторождений в настоящее время подразумевает сужение поставок в ближайшем десятилетии. Тем не менее, в этом году отмечается временный рост показателей традиционной разведки, и ряд компаний, включая норвежскую Statoil, планирует нарастить буровые работы. Количество открытых месторождений сократилось до 60-летнего минимума в 2015 году, и в прошлом году они составили всего 8,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Спад в то же время отражает сокращение работ в области разведки, которые предприняты компаниями в целях сохранения стабильности после падения цен на нефть и газ с 2014 года. Разведка в основном проводится в море, где себестоимость одной морской скважины обходится в 150 млн долларов, а коэффициент эффективности разведочной скважины оценивается на уровне 20%.

По данным исследовательской компании Wood Mackenzie, в прошлом году расходы на разведку упали до 40 млрд долларов со 100 млрд в 2014 году. Американская компания Chevron сократила расходы на разведку месторождений с 3 млрд долларов в 2015 году до 1 млрд в год в 2016-2017 годах. ConocoPhillips полностью отказалась от глубоководной разведки. Тем не менее, Wood Mackenzie в этом году ожидает увеличение объема геологоразведочных работ. Прогнозируется бурение более 500 скважин в 2017 году по всему миру по сравнению с 430 скважинами в 2016-м. Планы по бурению ExxonMobil в Гайане, Eni в Италии, Statoil в Баренцевом море, а также Kosmos Energy и его нового партнера BP в Мавритании имеют большой потенциал для открытия месторождений.

Эндрю Латам, руководитель глобальных разведочных исследований Wood Mackenzie, отмечает, что относительно низкие текущие цены на мировом нефтяном рынке вынуждают добывающие компании заметно сократить их расходы и работать в режиме экономии.

Два крупнейших открытия прошлого года в мире были в США. Одно из месторождений открыто компанией Caelus Energy на шельфе залива Смита у северного побережья Аляски. Запасы нефти здесь оцениваются в 4 млрд баррелей. ConocoPhillips на материковой части Аляски открыла месторождение с запасами 300 млн баррелей.