Количество нефтегазовых установок в мире уменьшилось

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Количество нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось за сентябрь. Такой тренд наблюдается впервые за пять месяцев.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

В среднем в сентябре работала 2258 установка против 2278 в августе. При этом сентябрьский уровень оказался на 177 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

По данным компании, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 55,5% работающих в мире буровых против 55,3% годом ранее. Количество установок в Африке за минувший месяц увеличилось на 5 и достигло 109 буровых, в Европе - на 1, до 86, а в Латинской Америке осталось на отметке 192. В то же время на Ближнем Востоке их число уменьшилось на 7 - до 395, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 3, составив 222.