Количество нефтегазовых буровых растет в США четвертую неделю подряд

Enverus считает, что «резкие колебания между неделями», вероятно, были вызваны перемещением буровых установок между скважинами

Энергетические компании США увеличивают парк буровых установок для добычи нефти и природного газа четвертую неделю подряд на фоне роста цен на углеводороды.

Как передает Report, об этом сообщает hellenicshippingnews со ссылкой на данные нефтесервисной компании Baker Hughes.

По итогам прошлой недели количество буровых установок для добычи нефти и газа, ранний индикатор будущей добычи, выросло на две единицы — до 455 единиц. Это самый высокий показатель с апреля 2020 года, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes Co в своем последнем отчете.

Общее количество буровых установок увеличилось на 137 единицы, или на 43%, по сравнению с тем же периодом прошлого года. Согласно данным Baker Hughes, показатель также вырос на 86% с момента падения до рекордного минимума в 244 единицы в августе 2020 года.

Количество нефтяных вышек в США на этой неделе выросло на четыре единицы — до 356 единиц. Это самый высокий показатель с апреля 2020 года. При этом количество газовых буровых установок упало на одну — до 99 единиц.

Поскольку цены в основном растут с октября 2020 года, некоторые энергетические компании заявили, что в 2021 году планируют увеличить расходы на бурение и добычу углеводородного сырья. Однако это увеличение расходов остается небольшим, поскольку большинство фирм по-прежнему уделяют основное внимание увеличению денежного потока, сокращению долга и увеличению прибыли акционеров, а не наращиванию объемов производства.

Enverus, поставщик энергетических данных, ведущий собственную статистику буровых установок, сообщил, что по итогам прошлой недели этот показатель сократился до 517 единиц (-21 единица). По мнению аналитиков консалтинга, «резкие колебания между неделями», вероятно, были вызваны перемещением буровых установок между скважинами. В Enverus отметили, что количество буровых установок на месторождении Баккен в Северной Дакоте выросло до 18 единиц, что является самым высоким показателем с мая прошлого года.

Ожидается, что добыча нефти в семи основных сланцевых пластах США, включая Баккен, в июне вырастет на 26 тыс. баррелей в сутки — до 7,73 млн баррелей в сутки, что является первым ростом за три месяца. Об этом говорится в ежемесячном прогнозе Управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).