Количество дефолтов в энергетической отрасли США достигло рекорда

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ В энергетической отрасли США 13% компаний с долгами спекулятивного уровня находятся в состоянии дефолта.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК, это, по данным Fitch, является рекордным показателем. За последние три дня обанкротились еще две компании.

Fitch ожидает, что этот показатель достигнет к концу года уровня в 20%. Аналитик агентства Шарон Бонелли подчеркнула, что дефолты "очень сконцентрированы" в сырьевых отраслях, так как компании пытаются приспособиться к низким ценам.

В середине апреля старший кредитный аналитик JP Morgan Chase & Co Тарек Хамид прогнозировал, что при сохранении цен на нефть на уровне 35 долларов за баррель из примерно 150 американских энергетических компаний с долгами спекулятивного уровня банкротство до конца года ожидает 36% из них.

За последние три дня в США обанкротились еще две компании, отмечает FT. 30 апреля и 1 мая заявление о несостоятельности подали Ultra Petroleum and Midstates Petroleum, что и вывело отраслевой уровень дефолта на рекордный уровень. Совокупная задолженность компаний составила 5,8 млрд. долларов, пишет The Wall Street Journal.

Издание приводит данные консалтинговой фирмы Gavin/Solmonese, согласно которым в прошлом году о банкротстве заявили 67 американских нефтегазовых компаний, что на 380% больше по сравнению с 2014 годом.

По мнению аналитика компании Invesco Скотта Робертса, конца дефолтам еще не видно, так как существует ряд компаний со структурой капиталов, которые не могут работать при цене нефти в 45 долларов, пишет FT.