Количество буровых в США выросло до максимума с апреля 2020 года

Количество нефтегазовых буровых установок в США за неделю, завершившуюся 28 мая, выросло на две единицы — до 457 единицы.

Количество нефтегазовых буровых установок в США за неделю, завершившуюся 28 мая, выросло на две единицы — до 457 единицы.

Как передает Report, об этом сообщает ngv со ссылкой на данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes. Это самый высокий уровень с апреля 2020 года.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество буровых увеличилось на 156 единицы (+52%). По сравнению с рекордно низким уровнем в августе 2020 года (244 единицы) показатель вырос на 87%. В мае количество буровых увеличилось на 17 единиц. Таким образом, рост был зафиксирован десятый месяц подряд.

Как сообщалось ранее, в мае глава Baker Hughes Лоренцо Симонелли заявил, что цены на нефть останутся высокими до конца 2022 года.

По состоянию на 16.18 (по бакинскому врнемени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 2,48% — до 71,04 доллара США за баррель. Показатель находится на таком уровне впервые с 8 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 3,29%, до 68,5 доллара США за баррель.

Динамика изменения бурового парка является ранним индикатором объемов добычи нефти и газа.