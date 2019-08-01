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Новый гендиректор МАГАТЭ вступит в должность не позднее 1 января 2020 года

Когда вступит в должность новый глава МАГАТЭ?

Выдвижение кандидатов на пост генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продлится до 5 сентября 2019 года, новый глава организации вступит в должность до 1 января 2020 года. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Совет управляющих МАГАТЭ решил, что государства могут выдвигать кандидатов на пост гендиректора до 5 сентября. Затем - консультации и рейтинговые голосования с прицелом завершить выборы ближе к концу октября. Новый гендиректор должен вступить в должность не позднее 1 января", - написал дипломат на своей странице в Twitter

Он также отметил, что сроки проведения выборных процедур сокращены с года до трех месяцев. Российский постпред назвал такой порядок разумным.

В настоящее время обязанности генерального директора исполняет главный координатор МАГАТЭ, бывший постоянный представитель Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.

22 июля МАГАТЭ сообщило, что глава агентства Юкия Амано умер в возрасте 72 лет. Японский дипломат возглавлял МАГАТЭ с декабря 2009 года.

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