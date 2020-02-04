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Когда возобновится экспорт казахстанской нефти в Китай?

Когда возобновится экспорт казахстанской нефти в Китай?

Казахстан приостановил экспорт нефти в КНР.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

По словам министра энергетики Нурлана Ногаева, Казахстан планирует возобновить экспорт нефти в Китай через трубопроводы "КазТрансОйла". 

"Пока экспорта в Китай нет. Вообще нет. Остановлен. В ближайшие дни мы планируем его восстановить", – сказал он.

Отметим, что экспорт был приостановлен из-за распространения загрязненной хлорорганическими соединениями нефти за пределы трубопроводной системы страны. Это было обнаружено 16 января текущего года. В результате, экспорт казахстанской нефти в Китай и замещен российскими транзитными ресурсами. 

По словам Ногаева, комиссия продолжает работать и предварительных объемов загрязненной нефти у министерства пока нет.

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