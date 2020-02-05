В Баку состоится Международный нефтяной саммит Argus

Независимое ценовое агентство Argus при поддержке генерального партнера — Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) — организует 12-13 марта 2020 года в Баку Второй международный нефтяной саммит Argus в Азербайджане.

Как передает Report, форум соберет на своей площадке крупнейших региональных игроков в нефтяной, транспортной, торговой и нефтеперерабатывающей отраслях.

Участники конференции рассмотрят особенности трейдинга, логистических маршрутов для экспорта нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. На форуме будут представлены новшества на внутренних рынках стран Каспийского региона, эксперты смогут обсудить вопросы расширения и модернизации транспортной и нефтеперерабатывающей инфраструктуры.

Как говорится в сообщении Argus, страны Каспийского бассейна остаются знаковыми для нефтедобывающих, торговых и транспортных компаний, с учетом реализации новых крупных проектов в регионе, предоставляющих новые возможности для трейдинга и логистики поставок.

Отметим, что Первый международный нефтяной саммит Argus в Азербайджане состоялся 12-13 октября 2017 года.

Argus Media — глобальное независимое ценовое агентство. Компания рассчитывает котировки и проводит анализ международных товарно-сырьевых рынков, а также предлагает своим клиентам специализированные консалтинговые услуги и организует конференции по отраслевой тематике.

Компании в 140 странах мира используют котировки Argus для расчета контрактной стоимости физических поставок, в качестве эталонных цен на рынках производных финансовых инструментов, а также для анализа рынка и стратегического планирования.