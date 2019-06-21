Казахстан возобновляет экспорт бензина за рубеж

Поставки казахстанского бензина за пределы таможенной территории ЕАЭС начнутся на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил глава Минэнерго Канат Бозумбаев.

"С июня мы создали все условия для экспорта бензина. Этот процесс должен стартовать, наверное, на следующей неделе. Объемы экспорта ожидаются в пределах 60-70 тысяч тонн по АИ-92, 10-15 тысяч тонн - по АИ-95", - сказал Бозумбаев на пресс-конференции в пятницу, 21 июня в Нур-Султане.

"Экспорт нашего бензина будет начинаться в страны, которые не находятся в нашем Евразийском союзе. Это страны Средней Азии и европейские страны, (поставки) с Атырауского НПЗ", - добавил он.

Ранее зампред правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти нацкомпании "КазМунайГаз" Данияр Тиесов сообщал журналистам, что Казахстан может экспортировать 1,2 млн тонн бензина в 2019 году. В 2018 году Казахстан не экспортировал бензин и дизельное топливо за рубеж.