Беларусь полностью остановила прием российской нефти

Минск полностью остановил прием российской нефти утром во вторник.

Как передает Report, об этом сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

Транспортировку собираются возобновить после вытеснения некачественного сырья. Предполагается, что это произойдет в четверг. Чистая нефть должна поступить на Мозырский НПЗ в субботу.

"Используя эту вынужденную паузу, мы постараемся выполнить необходимые на данный момент ремонтные работы", – сказал Вериго.

По его словам, планируется восстановить перекачку сырья только по одной нитке трубопровода "Дружба", в то время как вторая останется закрытой на неопределенное время.

Объем некачественной нефти в трубопроводах России, Беларуси, Украины и Польши составил примерно пять миллионов тонн. Проблема с качеством нефти, поступающей из России в Беларусь по "Дружбе", возникла в апреле. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Польша и Украина, через которые нефть по "Дружбе" идет транзитом в другие страны Европы, остановили прием черного золота на прошлой неделе.