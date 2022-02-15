Когда азербайджанский газ будет поставляться в полном объеме в Болгарию?

Поставки полного объема азербайджанского газа, то есть до 1 млрд кубометров, на болгарский рынок, станут возможны после строительства греко-болгарского интерконнектора (IGB).

Поставки полного объема азербайджанского газа, то есть до 1 млрд кубометров, на болгарский рынок, станут возможны после строительства греко-болгарского интерконнектора (IGB).

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Думаю, что этот вопрос напрямую в интересах Болгарии, и мы видим, что они действительно работают для этого. Я не могу прогнозировать, что строительство будет завершено в объявленные сроки. Это покажет время", - сказал П. Шахбазов.

Министр отметил, что в прошлом году в Болгарию было экспортировано 273 млн кубометров азербайджанского газа: "Пока IGB не готов, Болгария не может получать газ в полном объеме. Это вопрос, который напрямую зависит от Болгарии".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.