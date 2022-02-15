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Когда азербайджанский газ будет поставляться в полном объеме в Болгарию?

Когда азербайджанский газ будет поставляться в полном объеме в Болгарию? Поставки полного объема азербайджанского газа, то есть до 1 млрд кубометров, на болгарский рынок, станут возможны после строительства греко-болгарского интерконнектора (IGB).
Энергетика
15 февраля 2022 г. 13:09
Когда азербайджанский газ будет поставляться в полном объеме в Болгарию?

Поставки полного объема азербайджанского газа, то есть до 1 млрд кубометров, на болгарский рынок, станут возможны после строительства греко-болгарского интерконнектора (IGB).

Об этом в интервью Report заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

"Думаю, что этот вопрос напрямую в интересах Болгарии, и мы видим, что они действительно работают для этого. Я не могу прогнозировать, что строительство будет завершено в объявленные сроки. Это покажет время", - сказал П. Шахбазов.

Министр отметил, что в прошлом году в Болгарию было экспортировано 273 млн кубометров азербайджанского газа: "Пока IGB не готов, Болгария не может получать газ в полном объеме. Это вопрос, который напрямую зависит от Болгарии".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке When will it be possible to supply full volume of Azerbaijani gas to Bulgaria?
Версия на азербайджанском языке Bolqarıstana Azərbaycan qazının tam həcminin tədarükü nə zaman mümkün olacaq?

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