KOBİA подписала меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики с чешской компанией

Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и чешской компанией "A-Z Czech Engineering" подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики

Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана и чешской компанией "A-Z Czech Engineering" подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов написал в Twitter.

Протокол был подписан О.Мамедовым и учредителем чешской компании Миланом Павличеком.

Отмечается, что документ будет полезен для координации действий заинтересованных сторон в соответствующей области и для привлечения инвестиций в эту сферу.