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KOBİA подписала меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики с чешской компанией

KOBİA подписала меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики с чешской компанией Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Азербайджана и чешской компанией "A-Z Czech Engineering" подписан Меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики
Энергетика
8 августа 2023 г. 14:01
KOBİA подписала меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики с чешской компанией

Между Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики Азербайджана и чешской компанией "A-Z Czech Engineering" подписан меморандум о намерениях по сотрудничеству в области альтернативной энергетики.

Как сообщает Report, об этом председатель правления KOBİA Орхан Мамедов написал в Twitter.

Протокол был подписан О.Мамедовым и учредителем чешской компании Миланом Павличеком.

Отмечается, что документ будет полезен для координации действий заинтересованных сторон в соответствующей области и для привлечения инвестиций в эту сферу.

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Версия на английском языке ФотоSMBDA inks Memorandum of Intent for cooperation on alternative energy with Czech company
Версия на азербайджанском языке ФотоKOBİA Çexiya şirkətilə alternativ enerji üzrə əməkdaşlığa dair Niyyət Protokolu imzalayıb

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