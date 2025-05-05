KOB Dostu расширяют доступ к программе самозанятости в Азербайджане

Граждане Азербайджана, желающие присоединиться к программе самозанятости, теперь могут обращаться не только в местные центры занятости и через электронную платформу, но и в отделения KOB Dostu.

Граждане Азербайджана, желающие присоединиться к программе самозанятости, теперь могут обращаться не только в местные центры занятости и через электронную платформу, но и в отделения KOB Dostu.

Об этом сообщили Report в KOBIA.

"Программа самозанятости создает благоприятные возможности для начала предпринимательской деятельности. Поэтому с 2019 года KOBIA тесно сотрудничает в этом направлении с Государственным агентством занятости при Минтруда, оказывая поддержку на различных этапах программы", - отметили в KOBIA.

Согласно информации, граждане, желающие присоединиться к программе, а также те, кто уже стал ее участником и хочет развивать свой бизнес на следующем этапе, могут обратиться за поддержкой в KOB Dostu, которые работают в более чем 50 городах и районах страны.

"KOBIA оказывает поддержку программе самозанятости по двум направлениям. Агентство помогает информировать граждан, желающих присоединиться к программе, регистрировать их в соответствующей системе и связывать с центрами занятости. Также KOBIA участвует в осмотре хозяйств кандидатов, обучении вовлеченных в программу лиц и передаче им активов", - отметили в агентстве.

На следующем этапе граждане, которые уже стали участниками программы самозанятости и получили различные активы, могут воспользоваться услугами KOBIA для развития своего бизнеса - консультациями, бизнес-планированием, доступом к рынкам сбыта и т.д.

Стоит отметить, что в 2019-2024 годах около 800 граждан воспользовались различными мерами поддержки и услугами KOBIA для присоединения к программе самозанятости.