КНР предоставит бразильской нефтекомпании Petrobras $10 млрд на покрытие долга

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Китай готов предоставить кредит бразильской нефтяной госкомпании Petrobras на сумму до $10 млрд на покрытие большей части долга в $12 млрд, которые компания должна выплатить в текущем году, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным агентства Reuters, кредит готов предоставить Банк развития Китая, который в 2009 году уже предоставил кредит Petrobras на $5 млрд. При реализации и этого заимствования общая сумма кредитования со стороны китайского финансового учреждения для Petrobras вырастет до $15 млрд.

Источник Reuters сообщил, что соглашение предполагает возможность погашения нового кредита и денежными средствами, и поставками нефти по запросу Китая. Petrobras также будет обязана ежедневно поставлять 200 тыс. баррелей нефти китайской нефтяной компании Sinopec в течение 10 лет.

Ранее сообщалось, что экс-глава международного подразделения нефтяной госкомпании Petrobras Хорхе Зеладу приговорен к 12 годам тюрьмы по обвинению в отмывании денег и коррупции.