КНР объявила об обнаружении месторождения газа в Южно-Китайском море

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила глубоководное газовое месторождение на шельфе в Южно-Китайском море, запасы которого превышают 50 млрд кубометров.

Китайская национальная офшорная нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила глубоководное газовое месторождение на шельфе в Южно-Китайском море, запасы которого превышают 50 млрд кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Центральное телевидение Китая.

По его сведениям, месторождение "Баодао-21-1" расположено к юго-востоку от острова Хайнань. Оно находится в 150 км от китайской глубоководной полупогружной плавучей платформы "Шэньхай-1".

Максимальная глубина моря в районе "Баодао-21-1" превышает 1,5 км, а глубина скважины, которую CNOOC может там пробурить, более 5 км.

Как отметила китайская корпорация, аналогов месторождения, залегающего на такой глубине, у КНР еще не было.

Отметим, что ранее китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила крупные запасы газа на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны.