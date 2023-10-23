КНР и Финляндия взаимодействуют по вопросу ЧП на Balticconnector

Китай и Финляндия взаимодействуют по вопросу ЧП на газопроводе Balticconnector.

Китай и Финляндия взаимодействуют по вопросу ЧП на газопроводе Balticconnector.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможной причастности гонконгского судна к повреждению газопровода.

Она отметила, что в момент ЧП судно не зафиксировало никаких аномалий из-за плохих морских условий.

"Мы надеемся, что соответствующие стороны как можно скорее смогут установить факты", - сказала она, отметив, что надеется на объективное расследование.

Центральная криминальная полиция Финляндии 20 октября сообщила, что расследование повреждения газопровода между Финляндией и Эстонией сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.