КМГ в первом квартале увеличил нефтедобычу почти на 6%

Объём добычи нефти АО НК КаМГ вырос на 5,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 6 млн 416 тыс. тонн.

Объём добычи нефти АО НК КаМГ вырос на 5,8% по сравнению с первым кварталом прошлого года и составил 6 млн 416 тыс. тонн.

Как передает казахстанские бюро Report со ссылкой на пресс службу нацкомпании, добыча газа увеличилась на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 2,841 млрд кубометров.

Объем транспортировки нефти составил 20 млн 920 тыс. тонн, переработка нефти увеличилась на 11,1%, до 5,137 млн тонн.

Наиболее существенный рост зафиксирован на месторождении Тенгиз, где объём добычи увеличился на 24,9%, до 1 млн 874 тыс. тонн. В компании отметили, что рост связан с началом добычи на заводе третьего поколения в рамках проекта будущего расширения, запущенного в январе 2025 года.

На месторождении Карачаганак добыча нефти выросла на 1,8%, до 296 тыс. тонн, что объясняется увеличением объемов обратной закачки сырого газа в пласт на производственных установках.

В то же время на Кашагане зафиксировано снижение добычи на 2,5% - до 761 тыс. тонн. Причиной стало повышение содержания газа в добываемой нефти.