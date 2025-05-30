Хасенов: Объемы транзита казахстанской нефти по БТД будут расти

Объемы транзита казахстанской нефти через Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) ежегодно растут и будут увеличиваться и в будущем.

Объемы транзита казахстанской нефти через Азербайджан по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) ежегодно растут и будут увеличиваться и в будущем.

Об этом казахстанскому бюро Report сообщил председатель правления нацкомпании “КазМунайГаз” (КМГ) Асхат Хасенов.

“Транспортировка [казахстанской нефти по БТД] из года в год постепенно увеличивается”, - заявил он.

По словам Хасенова, любое дальнейшее наращивание экспорта казахстанской нефти через Азербайджан — это всегда предмет коммерческих переговоров.

“Есть вопросы [касающиеся] коммерческих условий, т. е. сколько стоит транспортировка. Чем лучше условия, тем больше нефти будет транспортироваться. Есть [также] ограничения по банку качества, и их тоже надо решать. То есть имеются технические вопросы, и коммерческие. Вместе с тем, констатация одна - из года в год объемы растут и будут расти”, - заявил Хасенов.

Напомним, что в 2022 году между КМГ и SOCAR было подписано генеральное соглашение о транзите казахстанской нефти. В марте 2023 года, была осуществлена тестовая отгрузка 7 тыс. тонн нефти с месторождения Кашаган через Азербайджан.

В марте 2024 года КМГ и SOCAR заключили соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана. Согласно документу, объем поставок планируется увеличить до 2,2 млн тонн в год.

Кроме того, 15 января 2025 года SOCAR Midstream Operations LLC подписало соглашение о транзите 240 тыс. тонн кашаганской нефти в год с KMG Trading, дочерней компанией "КазМунайГаза" (КМГ)". Первая партия кашаганской нефти объемом около 6 тыс. тонн, погруженная на танкер в порту Актау 25 января, прибыла на Сангачальский терминал 27 января.

Как сообщалось, в 2023 году из порта Актау в систему БТД было отправлено более 1 млн тонн казахстанской нефти. В 2024 году транзит казахстанской нефти по БТД составил 1,4 млн тонн. План на 2025 год по БТД составляет 1,7 млн тонн.

Суммарный объем транзита казахстанской нефти через Азербайджан достиг 3 млн тонн.