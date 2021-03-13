КМГ о буровых работах казахстанской СПБУ в азербайджанском секторе Каспия

Процесс модификации самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) "Satti", которая будет использоваться на мелководье Абшеронского архипелага, находится на стадии завершения.
Как передает Report, об этом сообщает АО НК "КазМунайГаз".
В феврале "КазМунайГаз» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о совместной эксплуатации буровой установки «Satti» в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Соглашение о совместной деятельности между ТОО "KMG Drilling&Services" (дочерняя компания КМГ) и «Caspian Drilling Company Ltd» (дочерняя компания SOCAR) предусматривает бурение двух разведочных и одной опционной скважин на структуре Shallow Water Absheron Peninsula ((SWAP - мелководье Абшеронского архипелага) в азербайджанском секторе Каспийского моря с использованием СПБУ. Оператором проекта Shallow Water Absheron Peninsula является British Petroleum Absheron Limited.
СПБУ "Satti" – это первая морская буровая установка, построенная в Казахстане. СПБУ предназначена для проведения буровых работ в Каспийском море на глубине моря до 80 метров.
Напомним, что 19 июня 2019 года СПБУ была отбуксирована в г. Баку в рамках договора доверительного управления между ТОО «KMG Drilling&Services» и «Caspian Drilling Company Ltd». Договор предусматривал модификацию буровой установки, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной более 6 000 метров.
Как отмечают в КМГ, участие в подобных проектах позволяет повысить конкурентоспособность казахстанского нефтегазового сектора и получить опыт проведения буровых работ на море.
Напомним, что КМГ является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли. 90,42% акций компании принадлежат госфонду "Самрук-Казына", 9,58% - Национальному банку Казахстана.