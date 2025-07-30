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КМГ и TPAO договорились о совместной разведке и добыче углеводородов в Казахстане

КМГ и TPAO договорились о совместной разведке и добыче углеводородов в Казахстане Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и турецкая государственная компания "Turkish Petroleum Corporation" (TPAO) подписали Соглашение о сотрудничестве.
Энергетика
30 июля 2025 г. 11:10
КМГ и TPAO договорились о совместной разведке и добыче углеводородов в Казахстане

Казахстанская национальная компания "КазМунайГаз" (КМГ) и турецкая государственная компания "Turkish Petroleum Corporation" (TPAO) подписали Соглашение о сотрудничестве.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу КМГ, подписание документа состоялось в рамках официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Турцию.

"Документ подписали председатель Правления КМГ Асхат Хасенов и глава TPAO Ахмет Тюркоглу. Соглашение предусматривает взаимодействие двух компаний в геологоразведке и добыче углеводородов в Казахстане, включая проведение комплексных геологических исследований перспективных участков, изучение возможностей совместной работы по действующим нефтегазовым месторождениям, а также оказание нефтесервисных услуг", - говорится в сообщении.

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