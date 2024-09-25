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КМГ и Shell обсудили возможности сотрудничества в области геологоразведки

КМГ и Shell обсудили возможности сотрудничества в области геологоразведки Председатель правления казахстанской госкомпании “КазМунайГаз” Асхат Хасенов в ходе встречи с главой концерна Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби обсудил перспективы и возможности сотрудничества в области геологоразведки.
Энергетика
25 сентября 2024 г. 09:56
КМГ и Shell обсудили возможности сотрудничества в области геологоразведки

Председатель правления казахстанской госкомпании “КазМунайГаз” Асхат Хасенов в ходе встречи с главой концерна Shell в Казахстане Али Аль-Джанаби обсудил перспективы и возможности сотрудничества в области геологоразведки.

Как сообщает Report со ссылкой на КМГ, встреча состоялась 25 сентября в Алматы.

“КМГ и Шелл Казахстан изучают проекты геологоразведки и геологического изучения недр на территории Казахстана. В ходе встречи отмечалось, что Shell является стратегическим партнёром Казахстана и стороны рассчитывают на дальнейшее укрепление партнёрских отношений и определение новых возможностей”, - говорится в информации.

КМГ ведёт широкомасштабную сейсморазведку на пяти участках в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, с получением данных до конца текущего года. По некоторым участкам уже проявлен конкретный интерес со стороны иностранных партнёров.

Отметим, что в Алматы сегодня начала свою работу казахстанская нефтегазовая выставка KIOGE-2024, которая проходит один раз в два года.

На открытии важного отраслевого мероприятия присутствуют лидеры нефтегазовой отрасли Казахстана и других государств. Участвуют 340 компаний из 20 стран мира.

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