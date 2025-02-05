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КМГ и MOL обсудили расширение поставок казахстанской нефти на европейский рынок

КМГ и MOL обсудили расширение поставок казахстанской нефти на европейский рынок Председатель правления казахстанской нацинальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и исполнительный вице-президент по нефтепереработке венгерской MOL Group Габриэль Сабо обсудили перспективы расширения поставок казахстанской нефти на европейский
Энергетика
5 февраля 2025 г. 17:36
КМГ и MOL обсудили расширение поставок казахстанской нефти на европейский рынок

Председатель правления казахстанской национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и исполнительный вице-президент по нефтепереработке венгерской MOL Group Габриэль Сабо обсудили перспективы расширения поставок казахстанской нефти на европейский рынок.

Об этом передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс службу национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ).

"Рассмотрен также ход совместной разработки газоконденсатного месторождения Рожковское", - говорится в сообщении.

Отмечалось, в 2024 году на месторождении добыто 301 млн кубометров газа и 222 тыс. тонн конденсата.

Также стороны обсудили участие европейской компании в реализации проектов нефтегазохимии в нашей республике.

"КазМунайГаз заинтересован в расширении стратегического партнерства с MOL Group для привлечения инвестиций, внедрения новых технологий и обмена опытом. Мы рассчитываем на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с венгерскими коллегами", - подчеркнул А.Хасенов.

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