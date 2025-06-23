КМГ и CNPC начало поставок газа с месторождения Урихтау в Казахстане на ГПЗ планируют на конец 2026 года

111

Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов на встрече с вице-президентом китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Чжан Даовэй обговорил условия поставок газа с месторождения Урихтау на Жанажольский газоперерабатывающий завод в Актюбинской области, оператором которого является АО "CNPC-Актобемунайгаз".

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу КМГ.

"Осуществление подачи газа планируется начать с четвертого квартала 2026 года по 2027 год — до 200 млн кубометров в год, с декабря 2027 года — порядка 1 млрд кубометров в год", - отмечается в информации.

Параллельно ведутся работы по разработке проектной документации на обустройство месторождения Урихтау.

"Отдельно рассмотрены вопросы эффективной разработки зрелых месторождений, в том числе трудноизвлекаемых запасов с применением технологий по повышению коэффициента извлечения нефти (полимерное заводнение, применение сшитого полимерного состава, бурение технологически сложных скважин)", - подчеркивает КМГ.