Китай начал закупать СПГ после 20 месяцев перерыва

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Китай возобновил закупку сжиженного природного газа (СПГ) у США в рамках реализации первой фазы торгового соглашения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

По их данным, власти КНР удовлетворили запрос около 10 китайских компаний об отмене 25%-ых пошлин на импорт американского газа. Среди этих компаний называются China Gas Holdings и Oriental Energy. Reuters отмечает, что Китай начал закупать СПГ после почти 20 месяцев перерыва.

Ранее аналитическое агентство Rystad Energy информировало, что не ожидает значительного роста экспорта СПГ из США в Китай, несмотря на заключение предварительного торгового соглашения, предусматривающего наращивание Китаем закупок энергетических товаров в США свыше 50 млрд долларов США в 2020-2021 годах.