Китай может нарастить госрезервы нефти после падения цен на сырье

Власти Китая рассматривают возможность увеличения государственных нефтяных резервов после обвала цен на сырье.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Высокопоставленные чиновники, занимающиеся вопросами планирования, проводят консультации с правительственными структурами Китая и государственными энергетическими компаниями о возможности увеличить стратегические запасы сырья страны за счет дешевой нефти", - цитирует агентство источники.

При этом они добавили, что Пекин еще не принял окончательного решения.

В минувший понедельник нефть подешевела более чем на 20%, до 30-35 долларов за баррель, после того, как сделка ОПЕК+ распалась и стало известно о намерении Саудовской Аравии существенно нарастить добычу и предложить своим покупателям 20-процентные скидки на апрель.