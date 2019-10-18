Посол: Китай готов углубить с Азербайджаном сотрудничество в области разведки и разработки энергоресурсов

Китай готов углубить с Азербайджаном сотрудничество в области разведки и разработки энергоресурсов.

Как сообщает Report, об этом на встрече с журналистами заявила посол Китая в Азербайджане Го Минь.

"Стоит отметить, что Китай и Азербайджан имеют большой потенциал для сотрудничества в таких областях, как экономические и торговые инвестиции, энергетика, взаимосвязанность, сельское хозяйство и т.д. В будущем Китай готов совместно с Азербайджаном углубить сотрудничество в области разведки и разработки энергоресурсов, строительства инфраструктур для взаимосвязанности, сетевых и информационных технологий и экспорта сельскохозяйственной продукции", - сказала она.

Го Минь напомнила, что по состоянию на конец июня этого года Китай инвестировал в Азербайджан в общей сложности более 800 миллионов долларов США, направленные в сферу добычи нефти и газа.

Дипломат также подчеркнула, что Китай надеется, что азербайджанское правительство предоставит китайским компаниям более выгодные условия для инвестиций в Азербайджан.