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    Китайские корпорации не купили иранскую нефть из-за санкций

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Китайские компании Sinopec и CNPC не стали покупать иранскую нефть из-за опасений, что это станет нарушением санкций США.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

    "Не известно, смогут ли китайские компании получить послабления в рамках санкций, а без ясности в этом вопросе никто не рискует покупать нефть в ноябре", - сказал источник.

    Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил об одностороннем выходе Соединенных Штатов из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, ограничивающей ядерные разработки Ирана в обмен на отмену санкций Совбеза ООН. США обещали с 4 ноября ввести санкции, которые охватят экспорт нефти Ирана.

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