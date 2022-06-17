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Китайские компании ведут переговоры с Катаром об инвестициях в крупнейший СПГ-проект

Китайские компании ведут переговоры с Катаром об инвестициях в крупнейший СПГ-проект Ведущие китайские нефтегазовые компании CNPC и Sinopec ведут переговоры с Катаром об инвестициях в СПГ-проект North Field East (NFE), который считается крупнейшим в мире.
Энергетика
17 июня 2022 г. 16:36
Китайские компании ведут переговоры с Катаром об инвестициях в крупнейший СПГ-проект

Ведущие китайские нефтегазовые компании CNPC и Sinopec ведут переговоры с Катаром об инвестициях в СПГ-проект North Field East (NFE), который считается крупнейшим в мире.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом стало известно из нескольких источников.

Сообщается, что переговоры находятся на продвинутой стадии и подразумевают долгосрочные контракты о закупке топлива в Китай. В результате переговоров китайские компании могут войти в проект NFE с долями по 5%, инвестировав миллиарды долларов в расширение проекта, которое оценивается примерно в 30 млрд долларов. В случае успеха переговоров Китай получит прямой непосредственный доступ к крупнейшему в мире СПГ-проекту.

Катар уже является вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Китай после Австралии. По итогам 2021 года Китай импортировал из Катара 9 млн тонн СПГ — 11% от всего китайского импорта этого топлива за год.

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