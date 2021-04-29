Китайские инвесторы среди реальных претендентов на покупку доли в Saudi Aramco

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в марте сохранила свои позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай седьмой месяц подряд

Крупные китайские инвесторы ведут переговоры о покупке доли в Saudi Aramco.

Как передает Report, об этом агентству Reuters сообщили несколько источников. Отмечается, что параллельно ведутся переговоры с неназванной крупной нефтяной компанией, которая может купить 1% саудовской госнефтекомпании.

Саудовская Аравия вела переговоры о продаже 1% Aramco, ведущей мировой энергетической компании, и может продать дополнительные акции, в том числе международным инвесторам, в течение ближайшего года или двух. Об этом 27 апреля заявил наследный принц Мохаммед бин Салман в своем телевизионном выступлении.

Доля в 1% будет равна примерно 19 млрд долларов США, исходя из текущей рыночной капитализации Aramco.

Суверенный фонд благосостояния China Investment Corporation (CIC) оказался в числе потенциальных инвесторов, сообщили Reuters два источника.

Aramco вела переговоры с CIC, а также с национальными нефтяными компаниями Китая, сообщил один из источников, близких к фонду. CIC не стал комментировать эту информацию. Связаться с другими китайскими компаниями для получения комментариев агентству не удалось.

Saudi Aramco поддерживает контакты с китайскими инвесторами в течение нескольких лет, и CIC является наиболее вероятным инвестором, заявил второй источник из государственного Фонда прямых инвестиций.

«Королевство поддерживает тесные отношения с Китаем, — сказал третий источник, близкий к Aramco. — Главный акционер будет решать, что делать со своими акциями».

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, в марте сохранила свои позиции крупнейшего поставщика сырой нефти в Китай седьмой месяц подряд.

Перед пандемией COVID-19 представители Aramco путешествовали по Китаю в поисках инвесторов, разговаривая со всеми крупными государственными инвесторами с иностранным капиталом. Среди тех компаний, с которыми общались представители саудовской ГНК, оказались CIC и китайский Silk Road Fund, сообщили источники.

Aramco, крупнейшая в мире нефтяная компания, котирующаяся на саудовской фондовой бирже с конца 2019 года, привлекла 25,6 млрд долларов США в ходе IPO, а затем продала дополнительный пакет акций в рамках «опциона на покупку», чтобы увеличить общую сумму привлечения до 29,4 млрд долларов США.

«Сейчас ведутся переговоры о приобретении 1% акций ведущей мировой энергетической компанией в рамках важной сделки, которая увеличит продажи Aramco в... крупной стране», — сказал принц Мохаммед, не вдаваясь в подробности. — Ведутся переговоры с другими компаниями по разным пакетам акций, и часть бумаг Aramco может быть передана [саудовскому] Государственному инвестиционному фонду, а другая часть — [продана] на бирже Саудовской Аравии».

IPO Aramco в 2019 году рассматривалось как основа программы экономической диверсификации, направленной на привлечение иностранных инвестиций.

Принц Мохаммед также рассказал в телевизионном интервью, что Эр-Рияд укрепляет свои отношения с Китаем, Индией и Россией, хотя Соединенные Штаты остаются стратегическим партнером королевства, несмотря на некоторые разногласия с администрацией Байдена.

Напомним, что в начале апреля Aramco заявила о том, что ведет переговоры о продаже до 49% акций своего бизнеса, специализирующегося на нефтепроводах. В роли покупателя выступил консорциум американских, китайских и местных инвесторов. По их словам, сумма сделки может составить 10–15 млрд долларов США.