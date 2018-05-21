Китайская корпорация страхования экспортных кредитов заинтересована в сотрудничестве с SOCAR

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Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня президент Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ровнаг Абдуллаев принял делегацию во главе с исполнительным директором Китайской корпорации страхования экспортных кредитов (SINOSURE) Ван И.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече обсуждались возможности участия китайских компаний в проектах SOCAR в области разведки, добычи, транспортировки, переработки и химии, подчеркнута значимость организации обмена информацией между SINOSURE и SOCAR с целью привлечения инвестиций в экономику Азербайджана со стороны китайских компаний, а также инвестиционных возможностей для китайских компаний в регионах, где действует SOCAR.

Следует отметить, что SINOSURE - единственная китайская компания, специализирующаяся на страховании экспортных кредитов. Компания начала свою деятельность в декабре 2001 года. Штаб-квартира находится в Пекине. За последние годы компания застраховала инвестиции в объеме 187,2 млрд долларов и средне- и долгосрочные экспортные кредиты на 141,4 млрд долларов. В настоящее время SINOSURE обслуживает 85 тыс. клиентов по всему миру.ёё