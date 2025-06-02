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Китайская компания заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана

Китайская компания заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана Китайская компания заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана
Энергетика
2 июня 2025 г. 15:26
Китайская компания заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана

Китайская компания New Way Oil Equipment заинтересована в рынке нефтегазового оборудования Азербайджана.

Об этом Report сообщила региональный менеджер по продажам компании Дженни Чжан.

По ее словам, компания впервые участвует в выставке в Азербайджане. "В настоящее время у нас нет никакой бизнес-деятельности в Азербайджане, однако мы заинтересованы в выходе на местный рынок. Мы здесь, чтобы представить нашу компанию, бренд и продукцию", - отметила она.

Менеджер добавила, что компания специализируется в нефтегазовой сфере, и их основная продукция – это промышленные клапаны, соответствующие стандартам API 6A и API 6.0.

"Наша продукция включает различные виды промышленных клапанов, регулирующие, шаровые клапаны и системы для управления и регулирования потока нефти, газа или других жидкостей, поступающих через скважину", - отметила Дженни Чжан.

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