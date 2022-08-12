Китайская компания построит электростанцию в Афганистане

Китайская госкомпания Yellow Reviver Engineering Consultancy построит электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан в Афгганистане.

Китайская госкомпания Yellow Reviver Engineering Consultancy построит электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан в Афгганистане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Забиулла Муджахид, представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан".

"Китайская компания, Министерство водных ресурсов и энергетики и Министерство горнодобывающей промышленности подписали соглашение о строительстве электростанции мощностью 300 МВт для разведки и разработки газового месторождения в Шебергане", - сообщил Муджахид.

Добычу газа в Шебергане возобновили в апреле 2020 года после 40-летнего перерыва. Министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности тогда прогнозировало, что Афганистан сможет зарабатывать до 8,5 млн долларов в год на добыче и поставках газа, найденного в Джаузджане, за счет разработки месторождения будут созданы сотни рабочих мест и газом будут обеспечены провинции Джаузджан и Балх.