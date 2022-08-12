О нас

Китайская компания построит электростанцию в Афганистане

Китайская компания построит электростанцию в Афганистане Китайская госкомпания Yellow Reviver Engineering Consultancy построит электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан в Афгганистане.
Энергетика
12 августа 2022 г. 11:46
Китайская компания построит электростанцию в Афганистане

Китайская госкомпания Yellow Reviver Engineering Consultancy построит электростанцию на месторождении газа в провинции Джаузджан в Афгганистане.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Забиулла Муджахид, представитель контролирующего Афганистан движения "Талибан".

"Китайская компания, Министерство водных ресурсов и энергетики и Министерство горнодобывающей промышленности подписали соглашение о строительстве электростанции мощностью 300 МВт для разведки и разработки газового месторождения в Шебергане", - сообщил Муджахид.

Добычу газа в Шебергане возобновили в апреле 2020 года после 40-летнего перерыва. Министерство горнодобывающей и нефтяной промышленности тогда прогнозировало, что Афганистан сможет зарабатывать до 8,5 млн долларов в год на добыче и поставках газа, найденного в Джаузджане, за счет разработки месторождения будут созданы сотни рабочих мест и газом будут обеспечены провинции Джаузджан и Балх.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Названа дата начала продаж школьной формы
Названа дата начала продаж школьной формы
12 августа 2022 г. 11:26
Проявление армянского вандализма в Шуше
ФотоПроявление армянского вандализма в Шуше
11 августа 2022 г. 17:05
Извержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоИзвержение в Баку грязевого вулкана - ФОТОРЕПОРТАЖ
11 августа 2022 г. 14:32
Халил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
ФотоХалил Мутлу: Тяжелая атлетика в последнее время столкнулась со многими проблемами
11 августа 2022 г. 11:52
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
Михалко: Для ЕС и его партнеров важна стабильность в регионе Южного Кавказа
9 августа 2022 г. 19:36
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
Михалко: ЕС является торговым партнером номер один для Азербайджана
9 августа 2022 г. 17:12
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
Михалко: Визит председателя ЕК - кульминационный момент в отношениях ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 16:42
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
Михалко: ЮГК — отличный пример сотрудничества и партнерства ЕС и Азербайджана
9 августа 2022 г. 13:37
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
Названы причины нестабильных погодных условий в Азербайджане
9 августа 2022 г. 12:18
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
Перечень арестованного имущества Селима Муслимова
8 августа 2022 г. 16:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi