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Китайская компания обнаружила месторождение сланцевой нефти

Китайская компания обнаружила месторождение сланцевой нефти Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, объем геологических з
Энергетика
25 августа 2021 г. 09:16
Китайская компания обнаружила месторождение сланцевой нефти

Специалисты Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) обнаружили запасы сланцевой нефти на территории Дацинского нефтегазового месторождения (северо-восточная провинция Хэйлунцзян). Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, объем геологических запасов сырья составляет 1,27 млрд тонн.

"Прогнозируемые геологические запасы составляют 1,268 млрд тонн", - передает Центральное телевидение Китая. "Это знаменует собой крупный прорыв Китая в разведке и разработке сланцевой нефти", - сказано в сообщении.

Дацинское нефтегазовое месторождение является крупнейшим по запасам в Китае. Оно было обнаружено в 1959 году. Запасы нефти в нем составляют около 5,7 млрд тонн.

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