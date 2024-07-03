Китайская CWE вошла в проект строительства первой в Казахстане ГАЭС

Казахстанское АО "Самрук-Энерго" и китайская компания China International Water Electric Corporation (CWE) договорились о совместной разработке и реализации проекта строительства первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) .

Казахстанское АО "Самрук-Энерго" и китайская компания China International Water & Electric Corporation (CWE) договорились о совместной разработке и реализации проекта строительства первой в Казахстане гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Ассоциацию KAZENERGY.

“Соответствующее соглашение между Самрук-Энерго и China International Water & Electricбыло (CWE) подписано 2 июля на полях казахстанско-китайского делового совета. В частности, компания CWE намерена осуществить технико-экономическое исследование по проекту, включая анализ гидроэнергетического потенциала Казахстана”, - говорится в информации.

China International Water & Electric – китайская международная корпорация водного хозяйства и энергетики, специализирующаяся на строительстве гидроэнергетических объектов.

ГАЭС – гидроэлектростанция, которая используется для выработки, накопления электроэнергии и выравнивания суточной неоднородности графика электрической нагрузки.