Китайская CNPC следом за Sinopec войдет в СПГ-проект в Катаре

CNPC подписала 27-летний контракт с катарской госкомпанией QatarEnergy на покупку 4 млн тонн сжиженного природного газа, начиная с 2026 года.

CNPC подписала 27-летний контракт с катарской госкомпанией QatarEnergy на покупку 4 млн тонн сжиженного природного газа, начиная с 2026 года.

Как передает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает агентство Bloomberg.

На церемонии подписания министр энергетики Катара и главы QatarEnergy Саад аль-Кааби отметил, что китайская госкомпания получит 5%-ную долю в проекте строительства СПГ-линии на базе ресурсов газа восточной части месторождения Северное - North Field East (NFE).

CNPC станет второй китайской компанией, которая войдет в этот проект.

Ранее окончательное соглашение о партнерстве в рамках проекта расширения СПГ-мощностей Катара на базе ресурсов NFE подписала Sinopec. QatarEnergy передаст ей 5%-ную долю в проекте строительства одной из СПГ-линий на 8 млн тонн в год (всего предполагаемая мощность завода - 32 млн тонн). Sinopec стала первым азиатским партнером в проекте. В ноябре 2022 года она подписала с QatarEnergy соглашение о закупках 4 млн тонн СПГ в год с NFE.

В рамках этого проекта Катар планирует увеличение добычи газа с восточной части месторождения Северное и строительство четырех новых линий завода по сжижению природного газа, которые позволят увеличить производство СПГ в стране к 2026 году до 110 млн тонн в год с 77 млн тонн. Как ожидается, новые мощности введут в эксплуатацию до конца 2025 года.

В прошлом году QatarEnergy заключила соглашение о распределении долей в проекте на общую сумму 28,75 млрд долларов: англо-голландская Shell, американская Exxon Mobil и французская TotalEnergies получили доли по 6,25%, а итальянская Eni и американская ConocoPhillips – по 3,1%.