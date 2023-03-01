Китайская CNOOC обнаружила крупное месторождение нефти в Бохайском заливе

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 млн тонн сырой нефти.

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 млн тонн сырой нефти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

"1 марта Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация объявила, что в Бохайском заливе было открыто нефтяное месторождение - "Бочжун 26-6", запасы нефти которого составляют 100 млн тонн", - сказано в сообщении.

По оценке компании, скважина на месторождении способна ежедневно давать около 2 040 баррелей нефти и 320 тыс. кубометров газа.

Как уточнило в среду Центральное телевидение Китая, нефтяное месторождение располагается в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 170 километрах от города Тяньцзиня. Средняя глубина воды над месторождением составляет около 22,1 метра.

В сентябре 2021 года CNOOC объявила об открытии в Бохайском заливе месторождения "Кэньли 10-2", запасы которого превышают 100 млн тонн нефти.