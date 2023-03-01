О нас

Китайская CNOOC обнаружила крупное месторождение нефти в Бохайском заливе

Китайская CNOOC обнаружила крупное месторождение нефти в Бохайском заливе Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 млн тонн сырой нефти.
Энергетика
1 марта 2023 г. 13:03
Китайская CNOOC обнаружила крупное месторождение нефти в Бохайском заливе

Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация (CNOOC) обнаружила крупное нефтяное месторождение в Бохайском заливе, запасы которого составляют 100 млн тонн сырой нефти.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении компании.

"1 марта Китайская национальная шельфовая нефтяная корпорация объявила, что в Бохайском заливе было открыто нефтяное месторождение - "Бочжун 26-6", запасы нефти которого составляют 100 млн тонн", - сказано в сообщении.

По оценке компании, скважина на месторождении способна ежедневно давать около 2 040 баррелей нефти и 320 тыс. кубометров газа.

Как уточнило в среду Центральное телевидение Китая, нефтяное месторождение располагается в южной части Бохайского залива в Желтом море, примерно в 170 километрах от города Тяньцзиня. Средняя глубина воды над месторождением составляет около 22,1 метра.

В сентябре 2021 года CNOOC объявила об открытии в Бохайском заливе месторождения "Кэньли 10-2", запасы которого превышают 100 млн тонн нефти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China’s CNOOC discovers new 100M tons oilfield in Bohai Sea

Самое важное

Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
Община Западного Азербайджана обратилась к президенту Совета ЕС
1 марта 2023 г. 13:34
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
Рамин Мамедов назначен ответственным за контакты с армянскими жителями Карабахского региона Азербайджана
1 марта 2023 г. 13:25
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с председателем Президиума Боснии и Герцеговины
1 марта 2023 г. 12:35
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
Президент Азербайджана: В нашей Победе боевой дух сыграл важную роль
28 февраля 2023 г. 22:09
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
Ильхам Алиев: Азербайджан, как страна-председатель, оставила хорошее наследие за 4 года
28 февраля 2023 г. 21:42
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
Президент: Азербайджан и впредь будет прилагать усилия для дальнейшего развития Движения неприсоединения
28 февраля 2023 г. 21:36
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
Президент: Отношения между Азербайджаном и Россией полноценно развиваются
27 февраля 2023 г. 23:17
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова
27 февраля 2023 г. 22:36
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
Сергей Лавров: Практическое сотрудничество между Россией и Азербайджаном по всем направлениям развивается очень эффективно и интенсивно
27 февраля 2023 г. 22:24
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
Президент: Надеемся, что 2023 год будет годом прорыва в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией
27 февраля 2023 г. 22:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi