Китайская CNOOC начала добычу на крупном месторождении в Бразилии

Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала добычу на крупном месторождении "Бузиос" в Бразилии.

Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала добычу на крупном месторождении "Бузиос" в Бразилии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Месторождение расположено в нефтегазоносном бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии на глубине 1,9-2,2 тыс. метров. В компании отметили, что это самое крупное глубоководное месторождение подсолевой нефти в мире, суточная добыча нефти составляет около 600 тыс. баррелей. Buzios-5 - это пятая фаза разработки этого нефтяного месторождения.

"CNOOC сообщает, что проект Buzios-5 благополучно приступил к производству", - говорится в сообщении.

В рамках проекта Buzios-5 уже были пробурены пять добывающих и пять нагнетательных скважин. Эти скважины будут производить до 150 тыс. баррелей нефти, 6 млн кубометров природного газа и закачивать 220 тыс. баррелей воды в сутки.

CNOOC Petroleum Brasil Ltda, бразильская дочерняя компания CNOOC, владеет 7,34% операционной доли в Buzios.

CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.