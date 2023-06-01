О нас

Китайская CNOOC начала добычу на крупном месторождении в Бразилии

Китайская CNOOC начала добычу на крупном месторождении в Бразилии Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала добычу на крупном месторождении "Бузиос" в Бразилии.
Энергетика
1 июня 2023 г. 10:14
Китайская CNOOC начала добычу на крупном месторождении в Бразилии

Китайская государственная нефтегазовая корпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) начала добычу на крупном месторождении "Бузиос" в Бразилии.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении компании.

Месторождение расположено в нефтегазоносном бассейне Сантос на юго-востоке Бразилии на глубине 1,9-2,2 тыс. метров. В компании отметили, что это самое крупное глубоководное месторождение подсолевой нефти в мире, суточная добыча нефти составляет около 600 тыс. баррелей. Buzios-5 - это пятая фаза разработки этого нефтяного месторождения.

"CNOOC сообщает, что проект Buzios-5 благополучно приступил к производству", - говорится в сообщении.

В рамках проекта Buzios-5 уже были пробурены пять добывающих и пять нагнетательных скважин. Эти скважины будут производить до 150 тыс. баррелей нефти, 6 млн кубометров природного газа и закачивать 220 тыс. баррелей воды в сутки.

CNOOC Petroleum Brasil Ltda, бразильская дочерняя компания CNOOC, владеет 7,34% операционной доли в Buzios.

CNOOC - третья по величине нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Основана в 1982 году, штаб-квартира находится в Пекине. CNOOC занимается добычей, переработкой и сбытом нефти и природного газа в шельфовой части Китая и за рубежом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке China’s CNOOC starts production at major field in Brazil

Самое читаемое

Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
Президент Ильхам Алиев принял участие в рабочем завтраке в честь глав государств и правительств в Москве
25 мая 2023 г. 20:09
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
Оппозиция в Турции использует ИИ при подсчете голосов на выборах президента
26 мая 2023 г. 09:32
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
Опрос: Эрдоган победит во II туре президентских выборов с 53,7% голосов
26 мая 2023 г. 12:14
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией зеленых трубопроводов
Афган Исаев: ЮГК работает над концепцией "зеленых трубопроводов"
26 мая 2023 г. 15:26
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
Папа римский отменил пятничные аудиенции из-за высокой температуры
26 мая 2023 г. 17:39
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
В Кюрдамире супруги пострадали в ДТП
27 мая 2023 г. 00:11
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции Столетие Турции
Эрдоган: Своими голосами дайте старт реализации Концепции "Столетие Турции"
27 мая 2023 г. 12:29
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
В Румынии начнутся учения стран НАТО с участием 10 тыс. солдат
28 мая 2023 г. 07:11
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
Завершился сезон 2022/2023 Премьер-лиги Азербайджана по футболу
28 мая 2023 г. 22:04
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
В Судане возобновились столкновения перед окончанием недельного перемирия
29 мая 2023 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi