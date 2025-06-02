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Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии

Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии
Энергетика
2 июня 2025 г. 15:04
Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии

Китайская China Energy изучает возможности реализации проекта морской ветроэнергетики мощностью 200 МВт в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент China Energy Engineering Corporation Limited Бо Ван на полях Бакинской энергетической недели.

"Мы сотрудничаем с Министерством энергетики Азербайджана в области инвестиций в солнечную и морскую ветроэнергетику. Сейчас мы также обсуждаем с Минэнерго и другими ведомствами модернизацию электросетей для внедрения большего количества возобновляемых источников энергии в Азербайджане", - сказал он.

Ван Бо подчеркнул, что в настоящее время компания продвигает проект солнечной энергетики мощностью 160 МВт в Физули и также изучит возможности морской ветроэнергетики мощностью 200 МВт.

Вице-президент китайской компании также отметил, что для обеспечения дальнейшего развития возобновляемой энергетики был подписан меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики по модернизации электросетей.

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Версия на английском языке Chinese company explores implementation of wind energy project in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Çin şirkəti Xəzərdə külək enerjisi layihəsinin həyata keçirilməsini araşdırır

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