Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии

Китайская China Energy планирует масштабный проект ветроэнергетики на Каспии

Китайская China Energy изучает возможности реализации проекта морской ветроэнергетики мощностью 200 МВт в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам вице-президент China Energy Engineering Corporation Limited Бо Ван на полях Бакинской энергетической недели.

"Мы сотрудничаем с Министерством энергетики Азербайджана в области инвестиций в солнечную и морскую ветроэнергетику. Сейчас мы также обсуждаем с Минэнерго и другими ведомствами модернизацию электросетей для внедрения большего количества возобновляемых источников энергии в Азербайджане", - сказал он.

Ван Бо подчеркнул, что в настоящее время компания продвигает проект солнечной энергетики мощностью 160 МВт в Физули и также изучит возможности морской ветроэнергетики мощностью 200 МВт.

Вице-президент китайской компании также отметил, что для обеспечения дальнейшего развития возобновляемой энергетики был подписан меморандум о взаимопонимании с Министерством энергетики по модернизации электросетей.