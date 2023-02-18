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Китай запустил модель прогнозирования климата для ветровой и солнечной энергетики

Китай запустил модель прогнозирования климата для ветровой и солнечной энергетики Китай запустил национальную модель прогнозирования климата для ветровой и солнечной энергетики.
Энергетика
18 февраля 2023 г. 06:45
Китай запустил модель прогнозирования климата для ветровой и солнечной энергетики

Китай запустил национальную модель прогнозирования климата для ветровой и солнечной энергетики.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, Центральное правительство страны заявило, что новая платформа поможет регионам точнее оценивать возможности производства и потребление энергии из возобновляемых источников (ВИЭ).

Модель будет предоставлять данные и графические прогнозы по основным переменным, важным для работы солнечных и ветровых электростанций. К ним относятся скорость ветра и интенсивность солнечного излучения, а также показатели, влияющие на потребление, включая среднюю местную температуру. Информация будет публиковаться ежемесячно.

Электросети Китая столкнулись с проблемами во время аномальных холодов и сильной жары, когда пиковые скачки спроса превышали возможности местных мощностей, что приводило к перебоям в подаче электроэнергии.

Ситуация усугубилась с переходом страны на возобновляемую энергетику, зависящую от погодных условий. Так, в августе 2022 года на юго-западе страны сильная засуха вызвала масштабные отключения электричества. Высокие температуры увеличили сетевую нагрузку из-за необходимости охлаждать воздух с помощью кондиционеров, а малое количество осадков снизило производительность гидроэлектростанций.

КНР рассчитывает обеспечить долю ВИЭ в энергосистеме страны не менее 50% от общей генерации к 2025 году.

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