Китай выразил готовность поддержать Казахстан в строительстве АЭС

Казахстан и Китай обсудили сотрудничество в атомной энергетике и возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

Китай выразил готовность поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству первой атомной электростанции.

Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана, решение было принято по итогам встречи главы ведомства Алмасадама Саткалиева с руководителем Госуправления энергетики Китая Ху Ваном и заместителем председателя Агентства по атомной энергии Цай Лю в рамках визита в Пекин.

Стороны в частности обсудили сотрудничество в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и ВИЭ.

Саткалиев также провел переговоры с гендиректором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Ян Шеном, чья компания вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерной технологии для казахстанской АЭС.

Напомним, в октябре 2024 года на республиканском референдуме в Казахстане большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.