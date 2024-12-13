Китай выразил готовность поддержать Казахстан в строительстве АЭС

Китай выразил готовность поддержать Казахстан в реализации проекта по строительству первой атомной электростанции.
Как сообщает Report со ссылкой на Минэнерго Казахстана, решение было принято по итогам встречи главы ведомства Алмасадама Саткалиева с руководителем Госуправления энергетики Китая Ху Ваном и заместителем председателя Агентства по атомной энергии Цай Лю в рамках визита в Пекин.
Стороны в частности обсудили сотрудничество в области атомной энергетики, нефти и газа, электроэнергетики и ВИЭ.
Саткалиев также провел переговоры с гендиректором Китайской национальной ядерной корпорации (CNNC) Ян Шеном, чья компания вошла в шорт-лист потенциальных поставщиков ядерной технологии для казахстанской АЭС.
Напомним, в октябре 2024 года на республиканском референдуме в Казахстане большинство граждан поддержали идею строительства АЭС.