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Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения

Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения Китай запустил в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию (АЭС) 4-го поколения.
Энергетика
6 декабря 2023 г. 07:37
Китай ввел в эксплуатацию первую в мире АЭС 4-го поколения

Китай запустил в эксплуатацию первую в мире атомную электростанцию (АЭС) 4-го поколения.

Как передает Report, об этом сообщило Государственное энергетическое управление КНР.

По его сведениям, объект "Шидаовань" с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором (ВГР) находится на территории восточной провинции Шаньдун. Как уточняется, АЭС непрерывно проработала в тестовом режиме в течение 168 часов и официально введена в коммерческую эксплуатацию.

"Это свидетельствует, что по исследованиям, разработке и применению ядерных энергетических технологий четвертого поколения Китай вышел на передовой мировой уровень", - подчеркивается в сообщении, опубликованном на сайте управления.

В нем уточняется, что наиболее значимое преимущество ВГР - его безопасность в области выработки электроэнергии, в связи с чем подобные АЭС имеют широкие перспективы.

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Версия на английском языке World's first 4th-generation nuclear power plant goes into commercial operation in China
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