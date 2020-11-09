Китай впервые с начала торговой войны поставит газ из США

Это станет возможно в рамках нового соглашения о 26 поставках в период с 2021 по 2025 год

Китай впервые с начала торговой войны с США подписал соглашение о покупке сжиженного природного газа (СПГ) у американского экспортера.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

"Foran Energy Group заявила, что подписала рамочное соглашение с американским производителем Cheniere Energy о 26 поставках в период с 2021 по 2025 год", — пишет агентство. Уточняется, что сделка была заключена во время ежегодной торговой конференции в Шанхае. Цены на поставки будут привязаны к эталону Henry Hub в США.

Агентство отмечает, что китайские компании прекратили подписывать долгосрочные контракты на поставку с экспортерами США после того, как Китай ввел пошлины на поставки в ответ на пошлины США на китайские товары, введенные в 2018 году.

Поставки американского СПГ в Китай полностью прекратились в период с мая 2019 года по март этого года. С тех пор импорт возобновился, поскольку КНР планирует выполнить свои обязательства по первой фазе торгового соглашения, подписанного с США в январе.