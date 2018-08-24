Китай возобновляет закупки нефти в США

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Китайская государственная нефтяная компания Sinopec возобновит с октября закупки нефти в США, которые были прерваны из-за торговых споров между двумя странами.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Трейдинговое подразделение китайской корпорации - компания Unipec решило возобновить закупки американской нефти после того, как правительство Китая, под воздействием лоббистских усилий Sinopec, решило исключить нефть из числа американских товаров, на которые будут наложены торговые пошлины.

Не ясно, какой объем американской нефти намерено закупить трейдинговое подразделение Sinopec в США. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, эта нефть предназначена для поставок третьей стороне, то есть она может быть продана клиентам за пределами Китая.