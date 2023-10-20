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Китай в январе-сентябре нарастил импорт нефти из России на 24,4%

Китай в январе-сентябре нарастил импорт нефти из России на 24,4% Поставки российской нефти в Китай в январе-сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн.
Энергетика
20 октября 2023 г. 09:09
Китай в январе-сентябре нарастил импорт нефти из России на 24,4%

Поставки российской нефти в Китай в январе-сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.

При этом стоимость закупленного Китаем у России сырья за этот период снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,6 млрд долларов.

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.

Отдельно в сентябре Китай импортировал из России 8,7 млн тонн, что на 17% меньше, чем в августе.

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Версия на английском языке China increased oil imports from Russia by 24.4% in January-September

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