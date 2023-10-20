Китай в январе-сентябре нарастил импорт нефти из России на 24,4%

Поставки российской нефти в Китай в январе-сентябре выросли в годовом исчислении на 24,4% и составили 79,9 млн тонн.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из данных, опубликованных на сайте Главного таможенного управления КНР.
При этом стоимость закупленного Китаем у России сырья за этот период снизилась на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 43,6 млрд долларов.
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай, опережая Саудовскую Аравию и Ирак.
Отдельно в сентябре Китай импортировал из России 8,7 млн тонн, что на 17% меньше, чем в августе.