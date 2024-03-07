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Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа

Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа Китай за январь-февраль 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 5,1% и 23,6% соответственно.
Энергетика
7 марта 2024 г. 10:26
Китай в 2024 году нарастил импорт нефти и газа

Китай за январь-февраль 2024 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 5,1% и 23,6% соответственно.

Как передает Report, об этом свидетельствуют обнародованные данные главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай импортировал 88,3 млн тонн нефти, в ценовом выражении закупка сырой нефти за рубежом обошлась в 51,3 млрд долларов, что на 2,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Объем импорта природного газа по итогам первых двух месяцев 2024 года составил 22,1 млн тонн на сумму 11,32 млрд долларов (в ценовом выражении произошло снижение на 5,5%).

Импорт угля за январь-февраль составил 74,51 млн тонн (рост на 22,9%) и обошелся Китаю в 7,93 млрд долларов (в ценовом выражении – снижение на 5,1%).

По итогам 2023 года Китай нарастил объемы импорта нефти на 11% - до 564 млн тонн нефти, импорт природного газа вырос на 9,9% - до 119,97 млн тонн, импорт угля составил 474,41 млн тонн (рост на 61,8%).

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Версия на английском языке China increases oil and gas imports in 2024

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