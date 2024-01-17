Китай в 2023 году увеличил добычу нефти до 208,91 млн тонн

Компании нефтегазового сектора КНР в 2023 году нарастили добычу нефти на 2% (до 208,91 млн тонн), а природного газа - на 5,8% (до 229,7 млрд куб. м).

Компании нефтегазового сектора КНР в 2023 году нарастили добычу нефти на 2% (до 208,91 млн тонн), а природного газа - на 5,8% (до 229,7 млрд куб. м).

Как передает Report , об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, среднесуточный объем добычи нефти в декабре достиг 569 тыс. тонн, газа - 670 млн куб. м. За 12 месяцев Китай нарастил объем нефтепереработки на 9,3%, до 734,78 млн тонн.

Согласно опубликованной статистике, в 2023 году Китай импортировал 563,99 млн тонн нефти (рост на 11%) и 119,97 млн тонн природного газа (увеличение на 9,9%).