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Китай в 2022 году намерен активизировать разведку месторождений нефти и газа

Китай в 2022 году намерен активизировать разведку месторождений нефти и газа Китай намерен активизировать разведку нефтегазовых месторождений в этом году. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, данное положение изложено в докладе правительства, опубликованном в субботу на пятой сессии Всекитайского собрания народных представител
Энергетика
5 марта 2022 г. 09:20
Китай в 2022 году намерен активизировать разведку месторождений нефти и газа

Китай намерен активизировать разведку нефтегазовых месторождений в этом году. Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, данное положение изложено в докладе правительства, опубликованном в субботу на пятой сессии Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган) 13-го созыва.

"[Необходимо] наращивать собственный потенциал добычи ресурсов, активизировать разведку и разработку нефти, газа, полезных ископаемых и других природных ресурсов, совершенствовать систему государственных стратегических резервов, обеспечивать предложение первичной продукции", - говорится в документе.

По итогам 2021 года объем добычи нефти в Китае вырос на 2,4%, до 198,98 млн тонн, природного газа - на 8,2%, до 205,3 млрд кубометров. По данным Государственного статистического управления КНР, в прошлом году страна импортировала 512,98 млн тонн нефти, что на 5,4% меньше в годовом исчислении. Импорт природного газа вырос на 19,9%, до 121,36 млн тонн.

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Версия на английском языке China eyes stepping up oil and gas exploration in 2022

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