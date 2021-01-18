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Китай в 2020 году увеличил импорт углеводородов

Китай в 2020 году увеличил импорт углеводородов Объемы добычи нефти выросли на на 1,6%, а газа - на 9,8%
Энергетика
18 января 2021 г. 09:36
Китай в 2020 году увеличил импорт углеводородов

Население Китая за 2020 год сократило объем потребления нефти и нефтепродуктов на 14,5% в годовом исчислении, потратив 1,7 трлн юаней (около 262,7 млрд долларов США по текущему курсу).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в понедельник Государственное статистическое управление КНР. Согласно докладу, только за декабрь затраты китайских жителей на углеводороды уменьшились на 3,8% (до 174,2 млрд юаней или примерно 26,8 млрд долларов США).

Китай в 2020 году импортировал 540 млн тонн нефти и 102 млн тонн природного газа, что на 7,3% и 5,3% больше показателей за предшествующий аналогичный период.

Как уточняется в распространенном докладе, только за декабрь Китай закупил за границей 38,47 млн тонн нефти (снижение в годовом исчислении на 15,4%) и 11,23 млн тонн газа (рост на 18%).

Согласно опубликованной статистике, объемы нефтедобычи китайских компаний за четыре квартала изменились незначительно, составив 195 млн тонн (рост на 1,6%). Объем нефтепереработки на национальных НПЗ за год увеличился на 3%, до 670 млн тонн.

В документе отмечается, что с января по декабрь включительно энергетические компании Китая добыли 188,8 млрд куб. м газа (рост на 9,8%). Динамика только за минувший месяц составила в годовом исчислении 13,7% (18,7 млрд куб. м). Показатель оказался на 1,9 п. п. выше, чем в ноябре.

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